Michal J. Fox ha più volte parlato pubblicamente della sua malattia e della fatica impiegata da lui e dalla sua famiglia per condurre una vita il più possibile normale nonostante il Parkinson. L’attore ha confessato a CBS Sunday Morning che adesso starebbe diventando per lui sempre più difficile convivere con la malattia e che, a causa di essa, non crederebbe di poter arrivare a compiere 80 anni.

“Non muori di Parkinson, muori con il Parkinson. Non arriverò a 80 anni”, ha confessato l’attore, e ancora: “Non isolatevi, perché non si muore di Parkinson, si muore con esso, una volta che ce l’hai è per tutta la vita”.

Michael J. Fox ha cercato di fare il possibile per vivere una vita normale e non pesare sulla sua famiglia ma a CBS Sunday Morning ha recentemente confessato di quanto la malattia abbia iniziato a causargli problemi sempre più gravi. All’attore sarebbe stato diagnosticato di recente un tumore benigno alla colonna vertebrale e, a seguito di un’intervento, avrebbe iniziato a manifestare gravi problemi di salute.

“Mi ha portato problemi nel camminare. Così ho iniziato a rompermi qualche ossa, prima il braccio, poi il gomito, la faccia, la mano. Il Parkinson è un grande assassino, ti prende in un modo più sottile”, ha dichiarato l’attore.

