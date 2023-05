Roberto D’Agostino ha svelato di aver avuto un alterco in passato con il cantante di Cellino San Marco, Al Bano Carrisi.

Oggi Al Bano Carrisi e Roberto D’Agostino sarebbero riusciti a superare i loro dissapori passati ma il celebre fondatore di Dagospia ha confessato al Corriere della Sera i motivi per cui il Cantante di Cellino San Marco in un’occasione sarebbe arrivato persino a minacciare di prenderlo a schiaffi.

Nel suo libro Il peggio Novella 2000 D’Agostino parlò della storia tra Al Bano e Romina come quella di una “Cenerentola al contrario”, “con il cafone del Sud che sposa la figlia del divo di Hollywood e poi la porta a vivere al paesello”, e per finire aggiunse: “Romina si chiama così perché è nata a Roma, ma dato il suo quoziente intellettivo doveva nascere a Creta”. La vicenda fece imbestialire Al Bano, che decise di querelarlo.

Al Bano Carrisi

Al Bano Carrisi contro D’Agostino: la confessione

Per la prima volta Roberto D’Agostino ha svelato alcuni retroscena sui suoi dissapori con Al Bano Carrisi che, al Corriere della Sera, non ha fatto segreto di avergli quasi messo le mani addosso. Il motivo dell’antipatia tra i due sarebbero legati ad alcune delle battute fatte da D’Agostino sul conto del cantante, su cui in un caso disse: “L’acuto di Al Bano più che un do di petto mi pare un do di stomaco”. In seguito alla lite e a una causa in tribunale (vinta dallo stesso D’Agostino) lui e Al Bano sarebbero riusciti a chiarire e a superare la vicenda.

Riproduzione riservata © 2023 - DG