Riccardo Guarnieri è tornato a scagliare una frecciatina contro la sua ex, Ida Platano, e il suo nuovo fidanzato, Alessandro Vicinanza.

La relazione tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano non è finita nel migliore dei modi e alcuni mesi fa la dama è tornata a Uomini e Donne per avere con lui l’ennesimo chiarimento (terminato a suon di insulti e recriminazioni). Nella sua ultima intervista al Magazine di UeD Riccardo ha chiarito di non pensare più a Ida come qualcuno sostiene e non ha mancato di scagliare una frecciatina infuocata contro di lei e Alessandro.

“A me in realtà fa sorridere che alcune persone si credano sempre al centro dell’attenzione, dei miei pensieri e mi fanno soprattutto sorridere anche le loro risposte alle mie presunte frecciatine (che non sono tali). Per il resto io uso pochissimo i social, e se il web tergiversa sulle mie parole poco mi importa e anche in questo caso sorrido: ho la coscienza pulita e conosco bene il mio intento quindi sono sereno”, ha dichiarato.

Riccardo Guarnieri contro Ida Platano e Alessandro Vicinanza

In molti hanno creduto che gli ultimi messaggi pubblicati da Riccardo Guarnieri via social fossero indirizzati alla sua ex, Ida Platano, ma lui ha smentito la questione e ha affermato: “Assicuro che non mi riferivo a nessuno in particolare e soprattutto a nessun tradimento nei confronti della mia ex come hanno scritto“. Intanto Ida continua a godersi la sua storia d’amore con Alessandro Vicinanza e, benché sia stata recentemente protagonista di una disavventura mentre si trovava con lui, sembra essere più felice che mai.

