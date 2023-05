Attraverso i social Ida Platano ha svelato di aver subito una grave disavventura mentre si trovava a Roma con il fidanzato Alessandro.

Ida Platano è stata protagonista di una spiacevole disavventura e lei stessa ne ha parlato personalmente ai fan attraverso le sue stories via social. L’ex dama di UeD avrebbe subito un furto mentre si trovava con il fidanzato a Roma e a tal proposito ha detto: “Io e Alessandro eravamo a Roma per passare dei giorni insieme. Mi hanno rubato la borsa. Quindi sono stata turbata, sono ancora scioccata. Però l’importante è che non c’è successo niente né a me né ad Ale e che stiamo bene. Vi ringrazio che mi avete cercato, che vi siete preoccupati però sto bene. Stiamo bene”.

Ida Platano ha subito un furto: la confessione via social

Ida Platano è stata vittima di un grave episodio accaduto ai suoi danni mentre si trovava a Roma con il fidanzato, Alessandro Vicinanza, e qualcuno le ha sottratto la borsetta.

L’ex dama di Uomini e Donne ha cercato di non farsi buttare giù dallo spiacevole episodio e ha continuato a godersi il weekend insieme al suo fidanzato, con cui sembra essere più felice che mai. Ida e Alessandro si sono conosciuti all’interno del dating show di Maria De Filippi e la loro storia sembra esser diventata importante in poco tempo. In tanti, tra i fan dei social, sono impazienti di sapere se la loro unione sia destinata a durare.

