In queste ore si è scatenata una vera e propria valanga di critiche contro Cecilia Rodriguez per i suoi scatti fotografici sui social. In molti di questi – secondo gli utenti in rete – la modella avrebbe la bocca aperta e la questione non ha mancato di sollevare un’ondata di commenti infuocati. “Non capisco perchè Cecilia tutte le volte fa la foto con la bocca aperta”, le ha scritto un utente tra i commenti alle foto, e ancora: “Ma poi che fai nella vita? Famosa per?”, ha scritto un altro, mentre altri hanno aggiunto: “Più volgare non si può!”. E ancora: “Quand’è che ti sposi e metti su famiglia….il tempo passa”.

Cecilia Rodriguez: le critiche in rete

Cecilia Rodriguez è stata travolta da un’ondata di critiche in rete e in tanti, tra i fan dei social, si chiedono se la sorella minore di Belen replicherà alle innumerevoli polemiche sorte contro i suoi scatti sui social. Chechu per il momento ha preferito mantenere il più totale silenzio ed è possibile che, oltre agli impegni di lavoro, sia particolarmente indaffarata per via dei preparativi delle sue nozze con Ignazio Moser. I due sono stati costretti a rinviare la cerimonia rispetto alla data scelta inizialmente ma sembra che il matrimonio si svolgerà comunque entro la fine del 2023.

