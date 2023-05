Michelle Hunziker è tornata a infiammare i social con un seducente abito rosso e con le sue curve da capogiro.

Appena un mese fa Michelle Hunziker è diventata nonna del suo primo nipote e la “nonnitudine” (come l’ha definita lei stessa) sembra renderla più bella che mai: la showgirl nelle ultime ore si è mostrata con un seducente abito monospalla di colore rosso fiamma e ha fatto il pieno di like tra i suoi fan. “Meravigliosa”, ha scritto un utente, mentre un altro ha aggiunto: “Sei stupenda, e non chiamatela nonnina”. O ancora: “La più bella di tutte…nonne e non”.

Michelle Hunziker in abito rosso: la foto conquista i fan

Michelle Hunziker è più bella e seducente che mai e sui social non perde occasione per sedurre i fan con le sue curve da capogiro e la sua bellezza mozzafiato. Appena un mese fa la showgirl è diventata nonna per la prima volta e in tanti, tra i fan della rete, sono impazienti di saperne di più sulla sua vita privata accanto alla figlia Aurora e a suo nipote, Cesare.

Nei giorni scorsi la figlia della showgirl ha dedicato una serie di stories al suo piccolo appena nato e ha svelato che sua madre Michelle Hunziker le sarebbe rimasta accanto durante il parto. In tanti, tra i fan dei social, sono curiosi di saperne di più e non vedono l’ora di conoscere ulteriori dettagli sulla nascita del primo nipotino della showgirl.

Riproduzione riservata © 2023 - DG