Giorgio Mastrota ha rotto il silenzio sulla fine del suo rapporto con Natalia Estrada, madre della sua prima figlia.

Giorgio Mastrota e Natalia Estrada hanno vissuto un’importante storia d’amore tra il 1992 e il 1998 e insieme hanno avuto la figlia Natalia Jr. Intervistato da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno il conduttore ha svelato alcuni retroscena sulla fine della sua storia con l’ex showgirl e ha dichiarato:

“È stata lei ad andarsene. Sono stato molto male. Sono stati momenti difficili. Anche per lei non è stato facile credo. Sono stato aiutato da due miei amici”.

Giorgio Mastrota

Giorgio Mastrota: l’addio a Natalia Estrada

La separazione da Natalia Estrada è stata alquanto dolorosa per Giorgio Mastrota che, a Oggi è un altro giorno, ha confessato di aver vissuto numerose difficoltà prima di riuscire a superare quella dolorosa separazione.

“Io con Natalia ho passato dei momenti meravigliosi. Certo, subito dopo la separazione non riuscivamo neanche a sentirci e a dialogare bene, ma poi abbiamo superato quel frangente. In quel periodo eravamo molto conosciuti e addirittura al Tg5 diedero la notizia della fine del nostro amore. Abbiamo bruciato troppo le tappe quella bolla alla fine è scoppiata”, ha confessato il volto tv. Oggi lui e Natalia Estrada sono riusciti a trovare una nuova armonia e entrambi sono uniti dall’amore per la figlia, Natalia Jr, che li ha resi nonni di due splendidi nipoti.

