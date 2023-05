A Le Iene Belen Rodriguez ha espresso la sua solidarietà a una ragazza che, come lei, è stata vittima di revenge porn.

Belen Rodriguez ha espresso la sua solidarietà verso una giovane vittima intervistata da Le Iene e i cui video intimi sarebbero stati diffusi in rete da una sua ex partner senza il suo consenso. La showgirl è stata vittima di un episodio analogo in passato, e al termine del servizio a Le Iene ha affermato: “Permettetemi di mandare un grande braccio a Pamela, purtroppo so benissimo come ci si sente. Ma Avere fiducia negli altri non è mai una colpa, e speriamo che questa situazione si risolva presto”.

Belen Rodriguez

Belen Rodriguez: la dolorosa confessione a Le Iene

In passato Belen Rodriguez ha subito il ricatto a lei causato da un suo ex, Tobias Blanco, che nel 2011 (a seguito della loro separazione) aveva diffuso in rete un loro filmino intimo. La vicenda venne denunciata da Belen alla polizia postale e successivamente la showgirl argentina ha confessato a Le Iene che sarebbe rimasta chiusa in casa per mesi a causa della vergogna provata per quel video.

“Non ho mai visto il mio video, non ne ho mai avuto il coraggio. Sono stata chiusa in casa per tre mesi”, ha dichiarato, e ancora: “Quando sono andata davanti al giudice per denunciare, mi ha detto ma chi mi dice che non sei stata tu a caricare il video?”.

