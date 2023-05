Intercettato da Valerio Staffelli, Enrico Papi ha rotto il silenzio in merito alle sue presunte diatribe con Ilary Blasi.

Liti in corso tra Enrico Papi e Ilary Blasi? La voce è diventata sempre più insistente dopo che, in una diretta dell’Isola dei Famosi, l’opinionista ha cercato di togliere dalla mano della conduttrice una busta contenente il nome di un vip eliminato dal programma. Valerio Staffelli ha interrogato Papi in merito alla questione, e lui ha risposto:

“Quando faccio televisione sono sempre spontaneo, non ho filtri, e in quel momento mi è saltato in testa di prendere la busta. No, non mi cacciano. No, ma non è vero. Non è vero, assolutamente no. Però sono contento per il Tapiro, mi piace molto“.

Enrico Papi

Enrico Papi: la verità sulle liti con Ilary Blasi

Liti in corso nel dietro le quinte dell’Isola dei Famosi? La questione è diventata sempre più insistente in rete e, nei giorni scorsi, si è vociferato anche che Enrico Papi fosse in procinto di lasciare il reality show a causa di un alterco avuto con Ilary Blasi.

Sulla questione è intervenuto lo stesso opinionista che, intercettato da Striscia la Notizia ha affermato che tra lui e Ilary Blasi non sarebbe in corso alcuna lite e che la produzione del programma non avrebbe intenzione di cacciarlo. In tanti tra i fan dei social sono curiosi di sapere se la vicenda avrà ulteriori sviluppi, ma al momento Papi sembra aver smentito con fermezza la vicenda.

