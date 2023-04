Sui social hanno iniziato a circolare i rumor riguardanti una presunta tensione tra Ilary Blasi e il collega Enrico Papi all’Isola dei Famosi.

Secondo TvBlog sarebbero in corso alcune tensioni tra Ilary Blasi e l’opinionista Enrico Papi all’Isola dei Famosi. La voce è stata messa in circolazione dal settimanale che afferma di una presunta frizione avuta dai due durante una pausa pubblicitaria del reality sow. In molti si sono poi accorti che Enrico Papi abbia provato a sfilare dalle mani della conduttrice la busta contenente il nome del primo eliminato e lei stessa ha reagito affermando: “Guarda che litighiamo! Nemmeno con mio figlio ‘ste cose!”.

Enrico Papi

Ilary Blasi: le tensioni con Enrico Papi

In tanti non hanno potuto fare a meno di notare alcuni atteggiamenti da parte di Ilary Blasi che, secondo i rumor in circolazione, sarebbero il segno di una sua presunta tensione con il collega Enrico Papi. Al momento sulla questione non vi sono conferme e non è dato sapere di più. In passato il conduttore ha svelato pubblicamente la sua ammirazione nei confronti dell’ex moglie di Totti, su cui aveva dichiarato a Chi:

“Posso dire di essere stato il primo a sceglierla in tv. Cercavamo una ragazza per una telepromozione all’interno del programma Sarabanda e mi colpì. Non aveva ancora 18 anni e aspettammo che li compisse perché volevamo proprio lei. Notai subito la sua spontaneità”.

