LDA ha confessato per la prima volta di aver sofferto il bullismo a causa del suo legame con il padre Gigi D’Alessio.

LDA, al secolo Luca D’Alessio, è riuscito da solo a ritagliarsi uno spazio nel mondo della musica e dello spettacolo e soprattutto ha realizzato il suo sogno di diventare un cantante. A Le Iene lui stesso ha svelato che non sempre le cose gli sarebbero andate bene e che da giovanissimo avrebbe sofferto il bullismo da parte dei suoi compagni di scuola a causa del suo legame con suo padre, il famoso cantante Gigi D’Alessio.

“Non uso il mio cognome perché mi era venuta la paranoia, quindi ho scelto LDA. Sono la dimostrazione che anche da “figlio di” puoi fare qualcosa. Ho capito che volevo cantare a 14 anni, avevo paura di dirlo. Quando lo dissi a papà mi misi a piangere, credevo fosse sbagliata questa cosa”, ha confessato il cantante, e ancora: “Quando ero piccolo mi lasciavano sul banco la separazione dei miei genitori, poi mettevano sempre in mezzo questa cosa del “figlio di Gigi D’Alessio”, “napoletano”. Mi inca**avo ma non reagivo.”

LDA

LDA: il bullismo

Oggi LDA è riuscito a farsi conoscere per la sua musica, e non solo in quanto figlio di Gigi D’Alessio. Il cantante, che è stato uno dei volti di Amici di Maria De Filippi, ha svelato che in passato avrebbe sofferto del bullismo dei suoi compagni di scuola e che, per questo, avrebbe deciso di usare uno pseudonimo invece che il suo vero nome per farsi conoscere come artista musicale. Oggi Luca sembra aver ritrovato finalmente la serenità e lui stesso ha confessato di avere uno splendido legame con suo padre, che l’ha sempre supportato senza intromettersi nella sua carriera musicale.

