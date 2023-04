Ilary Blasi ha ricevuto un tapiro da Striscia la Notizia e ha rotto il silenzio sul suo rapporto con l’ex marito, Francesco Totti.

Valerio Staffelli ha consegnato un tapiro d’oro a Ilary Blasi per alcune delle gaffe da lei commesse all’Isola dei Famosi e a seguire ha stuzzicato la conduttrice sulle ultime vicissitudini che hanno interessato lei e l’ex marito, Francesco Totti. Staffelli ha anche chiesto alla conduttrice alcune informazioni relative alle ultime decisioni prese dal tribunale, che avrebbe stabilito per l’assegnazione temporanea della villa all’Eur a lei: “Ma è vero che ha cambiato la serratura della villa e Francesco non può più entrare?”, ha domandato l’inviato, a cui la conduttrice ha risposto imbarazzata: “No, Francesco può entrare quando vuole: casa è sempre aperta”.

Ilary Blasi: il tapiro di Striscia la Notizia

Valerio Staffelli di Striscia la Notizia ha stuzzicato Ilary Blasi in merito alla sua recente separazione da Francesco Totti, argomento su cui la conduttrice continua a mantenere il massimo riserbo. L’inviato di Striscia le ha anche chiesto anche se fosse ‘attapirata’ per il mantenimento deciso dal giudice (e che ammonterebbe a ben 12.500 euro al mese, ndr) dopo la sua separazione. “Io non ho proferito parola”, ha dichiarato la conduttrice a tal proposito, e Staffelli ha subito incalzato chiedendo: “Ma lei voleva il doppio?”, e Ilary ha risposto evasiva: “…E continuo a stare zitta”.

L’inviato di Striscia le ha anche chiesto in che lingua comunicassero lei e il fidanzato Bastian Muller, e la conduttrice ha chiarito: “In Inglese così… un po’ maccheronico”.

Riproduzione riservata © 2023 - DG