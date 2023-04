All’Isola dei Famosi l’ex suora Cristina Scuccia si è confidata con gli altri naufraghi e ha svelato alcuni dettagli sulla sua vita privata.

A pochi giorni dall’inizio della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, l’ex suora Cristina Scuccia ne sta approfittando per conoscere meglio gli altri naufraghi. Nelle scorse ore, al reality show, Marco Mazzoli ha fatto alcune domande intime all’ex suora e le ha chiesto se davvero, dopo aver tolto il velo, avesse iniziato una relazione con un uomo. Cristina Scuccia ha replicato “assolutamente no” e a seguire ha risposto con ironia quando Mazzoli le ha domandato se fosse “ancora vergine.”

Cristina Scuccia

Cristina Scuccia vergine: la risposta

Cristina Scuccia non si è fatta trovare impreparata alle domande intime a lei rivolte da Marco Mazzoli all’Isola dei Famosi e quando il naufrago le ha chiesto se fosse ancora vergine ha replicato scherzosa: “Sono Leone io”.

L’ex suora ha dunque preferito spostare l’argomento sui segni zodiacali e, del resto, lei e gli altri naufraghi del reality show si conoscono da relativamente poco e, per questo, lei non sembra ancora disposta a raccontare dettagli e retroscena sulla sua vita privata. Cristina Scuccia ha anche svelato che, a differenza delle altre naufraghe, non indosserà un bikini all’Isola dei Famosi perché questo non la farebbe sentire completamente a suo agio.

