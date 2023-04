In maniera del tutto inaspettata Giorgio Manetti ha speso per la prima volta delle parole positive nei confronti della sua ex, Gemma Galgani.

La liaison sbocciata tra Giorgio Manetti e Gemma Galgani a Uomini e Donne si è conclusa in nulla di fatto quando la dama torinese ha deciso che non lo avrebbe seguito al di fuori del programma tv e da allora il cavaliere (che diversi anni fa ha lasciato il dating show) ha scagliato frecciatine e recriminazioni alla dama. A sorpresa però questa volta, in un’intervista a Nuovo Tv, Giorgio ha affermato:

“L’ho perdonata, ma non dimentico. Se la rivedrei? Se mi cercasse lei, io non direi di no. Se davvero lo volesse, un uomo lo troverebbe. Il problema è che non credo lascerebbe mai Uomini e Donne per nessun motivo”.

Giorgio Manetti

Giorgio Manetti perdona Gemma Galgani

A sorpresa Giorgio Manetti ha confessato di aver perdonato Gemma Galgani e a Nuovo Tv ha svelato anche che sarebbe pronto a tornare nel programma di Maria De Filippi. In tanti si chiedono se esista la possibilità di rivedere lui e Gemma insieme anche se l’ex cavaliere ha precisato di non aver “dimenticato” i motivi che lo hanno spinto a prendere una strada completamente diversa da quella della sua ex fiamma.

“Lei è stata una piacevolissima frequentazione. Avrei voluto più tempo a disposizione per stare con lei, così avrei scoperto quello che sarebbe potuto succedere tra noi”, ha dichiarato il Gabbiano, che in questi anni – dopo il suo addio al programma tv – ha vissuto una storia d’amore con una donna di nome Caterina.

