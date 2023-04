Giulia De Lellis è stata travolta da una valanga di critiche a causa dell’aspetto della sua pelle e lei stessa è intervenuta via social.

Giulia De Lellis è stata la protagonista di un video di make up realizzato da Mr Daniel (all’anagrafe Daniele Lorusso) e, suo malgrado, è stata bersagliata delle critiche a causa dell’aspetto della sua pelle. L’influencer ha precisato che si starebbe sottoponendo a un trattamento di bellezza per cercare di migliorare l’aspetto della sua pelle a causa di una grave forma d’acne. Ai commenti al vetriolo sul suo aspetto, lei stessa ha replicato personalmente e a seguire ha preso le sue difese anche Mr Daniel, che ha scritto nelle sue stories:

“Giulia è splendida e spero che i miei video possano essere d’ispirazione (…) non uno spazio dove sfogare le proprie frustrazioni sulle modelle o mie ospiti”.

Giulia De Lellis: le critiche per l’acne

Giulia De Lellis è stata letteralmente travolta da una valanga d’insulti per via del suo aspetto in un video di make up realizzato da MrDanielMakeUp. La stessa influencer ha precisato che la sua pelle apparirebbe molto provata a causa di un trattamento estetico a cui si starebbe sottoponendo per cercare di migliorare le sue cicatrici dovuta all’acne. A seguire Giulia si è scagliata contro tutti coloro che l’hanno presa di mira e ha tuonato nelle sue stories:

“Ho letto commenti che mi hanno pietrificata (…) Queste persone credo che non sappiano cosa sia la gentilezza… Forse non è di casa dalle vostre parti, ma informatevi prima di parlare come bestie (…) Io dormo serena, ma ci sono persone che fanno più fatica e per colpa di gente come voi non escono neanche di casa”.

