Scopriamo chi è MrDanielMakeUp: tutto quello che c’è da sapere su uno dei make-up artist più famosi del web.

Quello di MrDanielMakeUp è un nome famoso nel mondo del make-up fin dal 2011, anno in cui lui ha iniziato a postare i suoi primi video dedicati al trucco e al mondo beauty attraverso YouTube. Scopriamo cosa c’è da sapere sul famoso make-up artist e sulla sua carriera, passando per alcune curiosità.

Chi è MrDanielMakeUp: la carriera

Daniele Lorusso, in arte MrDanielMakeUp, è nato ad Altamura, in Puglia, e ha frequentato il liceo Artistico. A seguire, ha frequentato un corso di trucco fotografico presso la scuola BCM di Milano. In seguito ha iniziato a lavorare per Kiko (prima come commesso e poi come truccatore), che gli ha consentito di diventare il suo primo Specialist Makeup a livello europeo.

Nel 2011 ha creato un canale YouTube che lo ha reso celebre nel mondo del make up e della moda. Grazie ad esso ha iniziato a collaborare con degli stilisti e, dal 2013, è un freelance make-up artis nonché Direttore Artistico di Nabla Cosmetics. È nato l’11 agosto (non è dato sapere di quale anno) sotto il segno zodiacale del Leone. Il make-up artist abita e lavora a Milano, ma viaggia spesso per motivi di lavoro.

MrDanielMakeUp: la vita privata

Il make-up artist mantiene il massimo riserbo sulla sua vita privata e non è dato sapere se sia impegnato sentimentalmente o se sia single. Sui Instagram ama condividere con i fan i dettagli e i retroscena del suo lavoro, ma non ha mai parlato pubblicamente della sua famiglia.

MrDanielMakeUp: le curiosità

– Ha lavorato con alcune celebrità di fama internazionale e ha truccato numerose influencer e fashion blogger italiane (tra cui Giulia Valentina, Paola Turani e Giulia De Lellis).

– La sua grande passione per il colore e il mondo dell’arte lo hanno spinto a intraprendere la carriera di make-up artist.

– Ha confessato che, se fosse una donna, porterebbe sempre con sé un correttore, un mascara, un burrocacao ed un blush.

– Ha un piercing al naso.

