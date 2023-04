Nicole Murgia è intervenuta via social per difendere suo fratello dopo la nascita della figlia da lui avuta con Vittoria Deganello.

Il 25 aprile Vittoria Deganello ha dato alla luce la piccola Ginevra, la figlia che ha avuto insieme a Alessandro Murgia (da cui si sarebbe separata subito dopo aver scoperto di essere incinta). In queste ore la sorella del calciatore, Nicole, è intervenuta nelle sue stories per prendere le sue difese e ha affermato: “Lo so che è nata Ginevra, è la figlia di mio fratello e mio fratello è là, perché è il papà”, e ancora: “Non ho bisogno di teatrini social, ci sono dei bambini di mezzo, ci sono famiglie di mezzo e bisogna avere tatto e delicatezza nel sapere affrontare determinate situazioni. Certe cose vanno fatte in privato” ha concluso.

Nicole Murgia difende Alessandro Murgia: i retroscena

Ancora una volta Nicole Murgia è intervenuta in difesa di suo fratello, Alessandro Murgia, ora che l’ex fidanzata Vittoria Deganello ha dato alla luce sua figlia Ginevra. Il calciatore non ha rotto il silenzio in seguito al suo addio all’ex volto di UeD ma sua sorella ha precisato che sarebbe intenzionato a prendersi le sue responsabilità in quanto padre della bambina. In questi mesi Vittoria Deganello lo ha più volte accusato a mezzo social (così come gli altri membri della sua famiglia) per averla lasciata sola dal momento in cui ha scoperto di essere incinta, ma Alessandro Murgia ha sempre preferito mantenere il più totale riserbo in merito alla questione e non ha mai replicato direttamente alle sue parole.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG