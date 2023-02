Lacrime e sfogo social per Vittoria Deganello che in queste ore non ha resistito raccontando alcuni momenti di sconforto ai suoi fan.

Si è mostrata in lacrime e ha scelto di sfogarsi apertamente con i fan senza, però, dare particolari motivazioni su cosa l’abbia portata a questo crollo emotivo. Stiamo parlando di Vittoria Deganello che sta portando avanti, da sola, la gravidanza dopo essersi lasciata con l’ex Alessandro Murgia.

Vittoria Deganello: sfogo social

Donna incinta

“Non è facile mostrarmi in queste condizioni…ma è così”, ha detto in queste ore Vittoria Deganello parlando attraverso le sue stories Instagram. “Diciamo che nessuno di voi è abituato a vedermi così, faccio fatica addirittura a mostrarmi davanti alla mia famiglia, che quando mi viene da piangere preferisco farlo da sola, preferisco farmi vedere sempre in forma e di buon umore. Devo dire però che negli ultimi mesi mi sono esposta molto di più, anche con voi… quindi sapete molto delle mie emozioni, dei miei giorni no, dei miei giorni sì, che alla fine condivido molto e voi siete sempre molto vicini”.

Lo sfogo della donna, ex volto di Uomini e Donne, prosegue poi: “Vorrei spaccare tutto in questo momento perché quando dici al peggio non c’è mai fine, è davvero così… però è sempre un peggio che fa sempre più male, perché ve lo giuro è una roba schifosa”.

Senza dare dettagli, la influencer ha spiegato: “Non mi posso esporre anche se ve lo giuro lo farei per farvi rendere conto della situazione e di tutto quello che sto vivendo: una gravidanza totalmente da sola e non sto chiedendo niente a nessuno, mi sto concentrando solo su me stessa e sulla mia bambina, eppure dall’esterno ricevo sempre delle batoste che per forza di cosa mi buttano giù”,, ha concluso la donna ricordando che mancano circa 2 mesi al parto.

Di seguito, invece, un recente post Instagram della donna mentre fa alcuni esercizi:

