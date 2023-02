Selvaggia Lucarelli torna a punzecchiare Chiara Ferragni e muove una critica feroce: il monologo di Sanremo sarebbe stato copiato.

Chiara Ferragni si è presentata alla prima serata del Festival di Sanremo 2023 con l’intento di lanciare dei messaggi ben precisi alle donne. Ne sono stati un esempio gli abiti indossati, ma anche il monologo scritto di suo pugno: una lettera indirizzata alla “Chiara bambina” in cui racconta le difficoltà vissute e gli ostacoli superati per affermarsi come imprenditrice digitale. E, proprio il monologo della Ferragni è finito sotto la lente di ingrandimento di Selvaggia Lucarelli.

La Lucarelli attacca la Ferragni: monologo copiato a…

In una delle ultime Instagram story, la giornalista ha evidenziato come la lettera di Chiara Ferragni sia molto simile a quella scritta quattro mesi prima da Gabrielle Caunesil, moglie di Riccardo Pozzoli, storico ex fidanzato della Ferragni.

“Ottobre 2022, Gabrielle, la moglie dell’ex compagno della Ferragni, scriveva una lettera a se stessa bambina, parlando di fragilità superate e montagne russe. Vi ricorda qualcuno quattro mesi dopo?”, ha scritto la Lucarelli a corredo del post Instagram che mostra alcuni stralci della lettera che la Caunesil ha scritto a se stessa bambina.

“Oggi voglio dirti che andrà meglio, che crescerai e imparerai, che supererai tutti i traumi, la perdita, che custodirai chi ami, che ti fiderai – si legge in uno stralcio del post scritto dalla moglie di Pozzoli, fidanzato per sette anni con la Ferragni – . Il peso che senti alle spalle diventerà più pesante ma anche più leggero, arriverai al posto in cui ti sentirai leggera come una piuma”.

Al momento, la Ferragni ha scelto di non replicare in alcun modo alle accuse di Selvaggia Lucarelli.

