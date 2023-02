L’edizione numero sette del Gf Vip non sarà ricordata per l’educazione dei concorrenti e Signorini si è dimostrato furioso con loro.

Alfonso Signorini ha più volte invitato i concorrenti del Gf Vip a mantenere atteggiamenti consoni data l’esposizione mediatica. Ma dopo la festa di Carnevale organizzata lo scorso sabato nella casa, i vipponi si sono resi protagonisti di scontri, liti e insulti ormai ritenuti inaccettabili sia da Mediaset che dai telespettatori. Signorini ha quindi deciso, insieme agli autori, di impartire loro una dura punizione, ma prima della comunicazione ha voluto rimproverare i concorrenti.

Signorini furioso, Orietta Berti al veleno

“Il clima che si respira da un po’ di tempo a questa parte è assurdo – ha sbottato il conduttore dopo aver ripreso Diamante e Onestini, e Oriana e Martina per le ultime litigate – . Siete lì per divertire il pubblico, secondo voi la gente da casa si diverte a vedere certe scene? Io vi confesso che a volte cambio canale. Non dovrei dirlo eppure lo faccio, siete un pessimo esempio!”.

I concorrenti del Gf Vip si sono ammutoliti, ma il rimprovero di Signorini non è stato l’unico. Orietta Berti e Sonia Bruganelli non sono state da meno e la cantante si è sentita in dovere di muovere un’accusa seria.

“Io non salvo nessuno. Nessuno! Siete dei privilegiati, siete pagati per dire delle fesserie”, ha commentato la Berti, mentre la Bruganelli faceva notare: “Dovreste pensare che manca un mese e mezzo e tra un mese e mezzo nessuno si ricorderà più di voi perché non fate altro che litigare!”.

Per punizione, il budget delle prossime due settimane è stato dimezzato. Servirà ai concorrenti del Gf Vip per ritornare sulla retta via?

