Valentina Ferragni stupisce tutti e scrive un inaspettato pensiero per l’ex fidanzato Luca Vezil: parole commosse e piene di stima.

Luca Vezil ha debuttato come conduttore di “Are you the one? Italia” su Paramount + e, in occasione del suo primo successo sul piccolo schermo, Valentina Ferragni gli ha dedicato un lungo post nelle sue Instagram story. I due, fidanzati per nove anni, si sono lasciati da qualche mese, ma hanno sempre mantenuto un rapporto civile e hanno gioito per i successi reciproci. Così, nelle ultime ore, la sorella minore della Ferragni ha dedicato un lungo post al suo ex, promosso come conduttore.

Valentina Ferragni, il retroscena sull’ex Vezil

“Quando hai ricevuto la chiamata per diventare il conduttore di “Are You the One” eravamo insieme, pronti per partire per un viaggio per ritrovarci”: inizia così il post di Valentina Ferragni, che racconta cosa accaduto a lei e Vezil poco prima dell’addio.

“Abbiamo rinviato quel viaggio perché era giusto che tu cogliessi questa opportunità al volo, senza pensare ad altro – ha scritto ancora lei – .Abbiamo ripetuto assieme queste righe per un sacco di tempo e quando ad agosto mi hai mandato il video di questo momento ho pianto di felicità per te perché non ho mai voluto altro che vederti felice”.

“Tante cose da quell’agosto sono cambiate ma non cambierà mai la stima nei tuoi confronti. Sono così felice che tu stia realizzando ogni tuo sogno. Vai a prenderli tutti”, ha concluso lei dimostrando ancora il grande affetto che la lega a Luca Vezil.

“Forse quella chiamata ha cambiato molte cose, forse quella chiamata non ha cambiato niente. Di certo non ha cambiato quello che abbiamo sempre pensato l’uno dell’altra, da sempre – ha replicato via social lui a Valentina – .Siamo stati sempre una squadra fortissimi e il supporto che ci siamo sempre dati non poteva cambiare, nemmeno ora che non giochiamo più insieme […]”.

“Tu continua a spaccare tutto, hai un mondo che ti aspetta, te lo dissi in tempi non sospetti e lo sai che non amo perdere le scommesse”, ha concluso Luca.

