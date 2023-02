Francesca Michielin torna a parlare del tweet “scandalo” post elezione di Giorgia Meloni al governo: ecco cosa ha spiegato.

All’indomani delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 che hanno determinato l’ascesa di Giorgia Meloni a premier, Francesca Michielin aveva twittato: “Da oggi comincia la mia resistenza”. Il suo post aveva fatto subito il giro dei social e molti l’avevano tacciata di fare riferimento – in modo eccessivo e incompatibile con il suo stile di vita – al periodo storico della Resistenza. In occasione della presentazione del nuovo album Cani sciolti, la Michielin ha fatto delle precisazioni.

Francesca Michieli: “Faceva comodo usare il mio tweet”

Parlare di resistenza e frequentare le sfilate di Prada o Moschino è stato ritenuto da qualcuno non compatibile.

Per questo motivo, Francesca Michielin è finita nell’occhio del ciclone, ma è stata proprio la cantante a voler fare delle precisazioni.

“Quel tweet è stato male interpretato. Non facevo riferimento alla Resistenza partigiana, ci mancherebbe altro, non mi permetterei mai – ha sottolineato – . In realtà molti miei colleghi hanno usato il concetto di resistenza, dalla Rappresentante di Lista ai Coma Cose: è un modo di vivere nonostante i tempi non siano magari facilissimi”.

“Spesso l’errore che si fa con noi donne è rifiutare la nostra complessità – ha aggiunto – . Non posso andare a una sfilata di Moschino o Prada e twittare contro l’ascesa della destra nel nostro Paese sennò, certa opinione pubblica, mi bolla come incoerente”.

“Non sono stata fuori luogo poiché non facevo riferimento alla resistenza partigiana, nemmeno ci ho pensato, ma a qualcuno faceva comodo usare il mio tweet”, ha concluso la Michielin.

