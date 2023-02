I fan di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli possono tirare un sospiro di sollievo: la crisi di coppia è rientrata grazie ad Alfonso Signorini.

Solo poche settimane fa, Giulia Salemi aveva allarmato i fan ammettendo di essere in un momento di crisi con Pierpaolo Pretelli. La confessione era arrivata in modo del tutto inaspettato nel corso di una delle dirette del Gf Vip e anche Alfonso Signorini era rimasto basito davanti a quella rivelazione, auspicando che il tutto potesse risolversi nel migliore dei modi.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, crisi superata

Così, a distanza di una settimana circa dalla confessione di Giulia Salemi, Alfonso Signorini ha aperto la puntata di ieri, 20 febbraio, del Gf Vip con una domanda per l’opinionista.

“Giulia, il cuore batte?”, ha chiesto il conduttore, mentre l’influencer un po’ imbarazzata ha replicato sorridendo: “Padre Alfonso ha fatto il suo operato, quindi il cuore batte!”.

Pare proprio, dunque, che sia stato Signorini ad intercedere tra la Salemi e Pretelli affinché la loro relazione potesse ritrovare l’equilibrio.

E il conduttore non ha mai nascosto di fare da sempre il tifo per loro. “Dovete stare insieme non stare insieme sarebbe dare un calcio al destino – ha concluso Signorini – . Siete tutti e due belli, amatevi!”.

