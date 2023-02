Durante la diretta della puntata del 13 febbraio 2023, Giulia Salemi si confessa e scoppia in lacrime.

La puntata del GF Vip del 13 febbraio inizia con una notizia shock. Alfonso Signorini saluta Giulia Salemi e la invita in centro studio tra mille complimenti chiedendole se le voci su lei e Pierpaolo Pretelli di una possibile crisi siano vere.

Giulia in imbarazzo ammette che la coppia “Prelemi” è in crisi e tra le lacrime si augura di poter chiarire e tornare a stare bene come coppia.

Pierpaolo Pretelli

La co presentatrice, nonché voce del popolo social aggiunge anche che i motivi dell’allontamento, con il suo fidanzato con il quale convive, non sono dovuti a tradimenti e che non sono volati piatti ma hanno bisogno di ritrovarsi.

Come passeranno i Prelemi San Valentino

Giulia nell’aprirsi con Alfonso rivela che il giorno di San Valentino, 14 febbraio 2023, lo passeranno a Napoli lei, Pierpaolo e Alfonso Signorini a Napoli.

La notizia lascia a bocca aperta il conduttore e anche le presentatrici, Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

Ci auguriamo tutti che la coppia chiarisca e che l’amore trionfi.

