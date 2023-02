Cosa è successo davvero a Sanremo tra Chiara Ferragni e Fedez? La verità raccontata da chi era presente e ha visto (e sentito) tutto.

Il bacio tra Fedez e Rosa Chemical, le “schermaglie” social e ora, anche il racconto di chi ha visto tutto dal vivo. Stiamo parlando di quanto accaduto tra il rapper e sua moglie, Chiara Ferragni, nel corso dell’ultima serata del Festival di Sanremo. Un qualcosa che, pare, possa aver causato quantomeno un litigio tra i due. Adesso, sull’argomento lite all’Ariston arriva il racconto di chi era presente…

Ferragni-Fedez, la verità di chi era a Sanremo

Chiara Ferragni

Sul litigio avvenuto a Sanremo tra Chiara Ferragni e Fedez ha voluto dire la sua Federico Taddia, autore televisivo, conduttore e giornalista. Uno che all’Ariston c’era e anche piuttosto vicino. Uno che ha assistito a tutto, prima, durante e dopo.

Sui social, l’uomo ha voluto scrivere la sua: “Ridevo, perché la prima frase che aveva detto Fedez appena arrivato sul palco era stata strepitosa. Ridevo, perché la risposta che aveva dato Chiara era stata un capolavoro. Ridevo, perché era uno spettacolo nello spettacolo, imprevisto e surreale. Ridevo, perché uno come me – che con le donne l’ha scazzata un milione di volte – non poteva non provare una tenerezza infinita per lo sguardo e il tono di Fedez”.

E ancora: “Ridevo, perché Chiara può piacere o meno, ma è di una professionalità rara, e questa professionalità l’ha mantenuta anche in un momento complesso frenando ogni altro istinto. Ridevo, perché non era una operazione a cuore aperto ed è bene ricordarselo, sdrammatizzando sempre. Ridevo, perché era dai tempi dell’adolescenza che non sentivo parlare così tanto di limoni”.

Frasi che poi portano ad una conclusione: “Il video, inutile che me lo chiedate, l’ho cancellato subito […]. Non vi dirò cosa si sono detti”.

Il tutto motivata da un più che corretto: “Sono affari loro”.

Di seguito il filmato della lite (o presunta tale) a Sanremo:

Che è questo “Medioevo”? 😁



La #Ferragni cazzia #Fedez dopo il bacio con #RosaChemical: Amadeus li invita ad andare dietro le quinte.#Sanremo2023 pic.twitter.com/PIdL5huhqA — Francesca Totolo (@fratotolo2) February 12, 2023

E questo il post Instagram di Taddia:

