Quando si parla di Fedez e Chiara Ferragni ogni messaggio social, indizio o presunto tale, può dare una mano a comprendere le cose. Ma in questo caso, viene difficile capire cosaa stia accadendo tra i due nelle ultime ore. Emblematiche le recenti parole su Instagram del rapper che fa pensare quasi a “delle scuse” nei confronti della moglie. Ancora di più se nelle ore precedenti c’è chi giura di averlo beccato, da solo, ad una festa…

Se in queste ore si sta parlando di crisi tra i due, alcuni recenti indiscrezioni non farebbero altro che confermare quella che, va detto, resta solo una ipotesi.

Novella 2000 ha spiegato che alcune fonti hanno raccontato di “aver beccato Fedez da solo a una festa per celebrare la fine del Festival di Sanremo. Grande assente al party proprio Chiara Ferragni, che dopo la diretta sembrerebbe aver deciso di godersi del meritato riposo”.

Lo stesso media precisa che tutta questa situazione non conferma la presunta crisi di cui si sta parlando ma che, allo stesso tempo, sta alimentando inevitabilmente i dubbi dei fan della coppia.

Al momento nessuno dei due ha parlato della situazione fatta eccezione, appunto, per un messaggio del rapper dove ha ribadito quanto scritto lo scorso 7 febbraio su Twitter: “Sono fiero di te. Ti amo”, questa volta togliendo la data e ogni riferimento temporale.

Di seguito l’ultimo post Instagram che riguarda la coppia e che risale all’inizio della scorsa settimana con l’avvio del Festival di Sanremo:

View this post on Instagram

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram