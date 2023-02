I due ex, dopo momenti di tensione, tornano più uniti che mai. Luca Onestini e Ivana Mrazova sembrano davvero inseparabili ora.

Un fine settimana ricco di emozioni, belle e brutte, al GF Vip. Tra i protagonisti Luca Onestini e Ivana Mrazova che, da “buoni” ex si sono prima scannati e poi hanno fatto pace. In queste ultime ore, i due sembrano essersi davvero molto riavvicinati…

“Sono incollati”, Luca Onestini e Ivana fanno pace al GF Vip

Luca Onestini e Ivana Mrazova si son trovati ad avere forti discussioni nella Casa del GF Vip quando il ragazzo ha accusato la donna di un atteggiamento aggressivo verso di lei. Anzi, di non aspettarsi certi comportamenti da parte di colei che era stata appunto al suo fianco in passato.

Il ragazzo aveva detto apertamente: “Non pensavo che tu fossi un’altra persona da evitare all’interno della casa”. Dal canto suo la ragazza aveva replicato che evidentemente la sua reazione era dovuta a “delle cose irrisolte, forse solo da parte mia” salvo poi aggiungere anche di essere stata male.

Da questo faccia a faccia, le cose sono decisamente cambiate. Per fortuna, in meglio. Infatti i due ex sono tornati non solo a parlarsi in modo sereno ma anche ad essere piuttosto complici.

Lo stesso ex volto di Uomini e Donne, in un momento di forte emozione è stato consolato dalla bella Ivana confermando il ritorno del sereno.

Dopo la tempesta, quindi, ecco la quiete ritrovata tra abbracci, baci e tenerezze. Una complicità confermata anche dal Alfonso Signorini che nel daytime odierno ha precisato: “Sono incollati, inseparabili”.

Che possa esserci tra loro un ritorno di fiamma? Lo staremo a vedere nel corso delle prossime ore, ad incominciare dalla puntata di oggi.

Che scena patetica , adesso il mestierante gioca la carta vittima , manipola Tutto per passare bene e far passare da carnefice la vera vittima ! Onestini è un manipolatore seriale #Gfvip #nikiters #donnalisi #gintonic pic.twitter.com/tPGPwKhdCU — Soqquadro (@gicarestik2) February 13, 2023

