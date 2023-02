Brutto gesto di Oriana Marzoli al GF Vip. La donna se l’è presa verso un suo coinquilino. Per i telespettatori è da squalifica.

Protagonista, in negativo, Oriana Marzoli. Vittima, Antonino Spinalbese. O meglio, una sua foto. Al GF Vip è accaduto uno spiacevole episodio che ha fatto gridare alla squalifica per la modella. La donna se l’è presa contro un’immagine dell’ex di Belen con comportamenti terribili già condannati anche da alcuni suoi compagni della Casa.

Oriana Marzoli verso la squalifica al GF Vip?

Oriana Marzoli

Come detto, sono state ore decisamente infuocate al GF Vip con Oriana Marzoli che si è resa protagonista di uno spiacevole episodio. Una serie di gesti contro Antonino Spinalbese con cui aveva avuto un breve flirt a inizio programma.

In modo particolare sui social sono diventate virale le immagini della modella che, dopo aver preso una foto dell’ex di Belen, decide di strapparla con violenza, buttarla a terra, camminarci sopra e, per non farsi mancare nulla, anche di sputarci sopra.

Delle azioni esagerate che persino alcuni altri coinquilini hanno subito condannato. Ma a rendere tutto più amplificato, sono stati i social dove svariati utenti, vedendo l’accaduto, hanno invocato la squalifica.

Tutto è accaduto nel weekend, quando la produzione ha deciso di creare una sorta di festa per San Valentino. A quel punto Tavassi ha lanciato verso la Marzoli la foto di Spinalbese. Qui, la donna ha prima fatto finta di vomitare vedendo chi era il soggetto dell’immagine e poi ha messo in scena tutte quelle azioni che vi abbiamo raccontato.

Un serie di gesti che hanno ricordato – specie lo sputo – un precedente episodio con Elenoire Ferruzzi nei confronti di Nikita Pelizon che le era costato un televoto flash per la successiva eliminazione.

Accadrà lo stesso per Oriana?

Di seguito il post su Twitter di un utente che chiede la squalifica della donna:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG