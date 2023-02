Molti hanno conosciuto negli ultimi giorni la famiglia di Amadeus. Non solo la moglie Giovanna ma anche suo figlio José il cui nome è un omaggio…

Lo abbiamo visto alla conduzione, con grande successo, di Sanremo 2023 ma a prendersi la scena non è stato solo lui ma anche suo figlio. Parliamo di Amadeus e del giovane José. In particolare spicca un simpatico retroscena relativo al suo nome. Scelto per un motivo ben preciso.

Amadeus, ecco perché suo figlio si chiama José

Amadeus

Come detto, in tantissimi hanno potuto conoscere meglio Amadeus e la sua famiglia. Se la moglie Giovanna Civitillo era già famosa per essere un noto volto Rai, molti hanno avuto il piacere di vedere suo figlio José.

Un nome piuttosto particolare e che nasconde una sua storia ben precisa. Molti si sono chiesti il perché di tale nome e la risposta riguarda la fede calcistica del presentatore.

Infatti, il conduttore è da sempre tifoso dell’Inter ed è rimasto legato al periodo in cui l’allenatore di calcio José Mourinho era mister della formazione nerazzurra. In particolare la scela del nome del figlio maschio è ricaduta sullo stesso del portoghese perché proprio lui gli fece una sorpresa.

Amadeus aveva raccontato, infatti, a Domenica In di aver incontrato lo Special One e di aver deciso per il nome del bambino: “Quando l’ho visto davanti mi sembrava avessi visto Monica Bellucci. Sono tornato al mio posto, Giovanna era incinta di pochi mesi e le ho detto ‘se è maschio lo chiamiamo Josè’, lei mi ha detto ‘scordatelo’ ma io ho chiamato la pancia così per 9 mesi”.

Di seguito anche un recente post Instagram del conduttore con tutta la sua famiglia e Marco Mengoni, vincitore del Festival di Sanremo 2023:

