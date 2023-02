Nuovo capitolo della “lotta” tra Selvaggia Lucarelli e Fedez. La giornalista si è trovata molte volte a commentare questi di attualità legate al rapper e sua moglie Chiara Ferragni e, anche in questo caso, non ha fatto mancare un parere su alcune dichiarazioni del cantante nei confronti della Rai e nello specifico del direttore Coletta.

Tutto nasce da una diretta di Fedez con i fan durante la quale qualcuno aveva detto al rapper che avrebbe dovuto baciare in bocca il direttore Rai Coletta. Il rapper, dal canto suo, aveva risposto: “Non so neanche che caz*o di faccia abbia”.

Una frase che non è passata inosservata a Selvaggia Lucarelli che nelle sue stories Instagram ha detto: “Peccato, durante l’esibizione con Ax voleva togliere anche luce a J Ax ma non gli è riuscito. Coletta è una delle persone grazie alle quali tu e tua moglie eravate a Sanremo. Fesso”.

Una risposta durissima che fa comprendere il pensiero della giornalista e opinionista sul rapper che, secondo lei, voleva provare a “dominare la scena” in tv oltre che sui social.

Evidentemente, però, il cantante è caduto nella sua stessa trappola con delle figure non certo ottimali che hanno, tra le altre cose, generato evidenti tensioni pure con sua moglie…

Di seguito anche quello che era stato il commento del rapper sul direttore Rai:

