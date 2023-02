Brutte sorprese sotto casa di Fedez e Chiara Ferragni al rientro da Sanremo 2023: un agguato ha creato preoccupazione.

Fedez e Chiara Ferragni sono stati gli assoluti protagonisti del Festival di Sanremo 2023: lui ha fatto chiacchierare per il bacio con Rosa Chemical e l’attacco a Bignami, lei si è confermata una grande professionista. Se nelle ultime ore i due sono stati al centro del gossip per la lite post Festival dopo la quale il rapper è scomparso dal radar dei social, la coppia continua a destare l’attenzione dei media per un agguato sotto casa.

Ferragnez, brutta sorpresa sotto casa

Al rientro da Sanremo, Chiara Ferragni e Fedez hanno ritrovato sotto la loro casa a CityLife un cartello: “Pensati mer**”.

La scritta è riferita chiaramente alla stola sfoggiata dalla co-conduttrice di Sanremo nel corso della prima serata: “Pensati libera”.

Quella frase ha scatenato una serie di meme sui social, ma nessuno pensava che qualcuno potesse addirittura presentarsi con un cartello sotto casa dei Ferragnez per prendersi gioco di loro e del messaggio che Chiara ha voluto portare sul palco del Teatro Ariston.

Per il momento, la coppia non ha commentato la notizia, ma ha scelto di rimanere per un po’ assente da Instagram.

