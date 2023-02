Crisi di Daniele Dal Moro dopo la diretta di ieri, 13 febbraio, del Gf Vip: l’ex tronista ha minacciato di abbandonare la casa.

Sempre schietto e diretto, Daniele Dal Moro è uno dei protagonisti di questa edizione del Grande Fratello Vip. Molto fumantino nelle liti, è riuscito a mostrare anche il suo lato più tenero nel rapporto con Oriana Marzoli. La puntata di ieri del Gf Vip, però, ha messo a dura prova i suoi nervi tanto che, a conclusione della diretta, si è chiuso in confessionale minacciando di lasciare il gioco.

Daniele Dal Moro, urla in confessionale

Nel video che sta facendo il giro del web, si ascolta Daniele che urla contro gli autori del Gf Vip accusandoli di causargli seri problemi di salute.

“Devo vedere le persone che dicono che parlo male, che li tratto a pesci in faccia, ma va**anc*lo! – urla Dal Moro – . Che facessero la tv con qualcun altro, sto qua per fare un percorso e speravo fosse decente. Visto che fino ad ora sono arrivato, me ne vado via che sto bene non che sto male!”.

“In ambulanza me ne vado io, non voi – ha continuato a dire a squarciagola – .Qua le persone sincere e pulite muoiono e basta, sono tutti qui a vendere l’anima! Di quelli come me non frega un ca**o a nessuno”.

Ad ascoltare le urla di Dal Moro c’era anche Oriana Marzoli che, spaventata dall’idea che Daniele potesse davvero lasciare il Gf Vip, ha detto: “Dice che non gli va di restare, io non lo faccio andare via”.

