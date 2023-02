Il televoto ha deciso di eliminare Attilio Romita dal Gf Vip, ma lui non l’ha presa bene: ecco cosa è accaduto in diretta tv.

Attilio Romita è da tempo uno dei concorrenti più chiacchierati del Gf Vip. Alcune sue esternazioni hanno sollevato non poche polemiche, sul web e nella casa di Cinecittà. L’ultima, solo pochi giorni fa, gli è costata una diffida da parte della famiglia Tavassi dopo che l’ex giornalista del Tg 1 aveva accusato Edoardo di essere il capobanda di un gruppo mafioso. Così, al momento dell’annuncio dell’eliminazione, Romita si è reso ancora protagonista di un momento poco felice.

Romita, addio polemico al Gf Vip

Quando Alfonso Signorini ha pronunciato il suo nome indicandolo come l’eliminato della settimana, Attilio Romita si è diretto verso la porta rossa senza salutare nessuno.

Sarah Altobello lo ha seguito per l’ultimo abbraccio, così come Antonino Spinalbese e Daniele Dal Moro. “Per me è una liberazione”, ha commentato sottovoce il giornalista, che si è poi chiuso in fretta e furia la porta alle sue spalle.

“Prendeva male le nomination, figuriamoci l’uscita”, ha detto Tavassi, mentre De Pisis gli faceva eco: “Un’uscita così non ce la meritavamo”.

La più dura con Romita è stata senza dubbio Orietta Berti. “Uno scorbutico!”, lo ha definito l’opinionista, trovando d’accordo anche la collega Sonia Bruganelli.

