Grave lutto per il mondo dello spettacolo: tra le vittime del terremoto in Turchia anche un’attrice della soap opera Terra Amara.

Salgono a più di 40mila le vittime del terribile terremoto che ha colpito la Turchia. Tra le macerie continuano ad essere ritrovati i corpi di molte persone e, tra questi, è stato rinvenuto anche quello di Emel Atici, attrice famosa in Italia per la soap opera Terra Amara in cui interpreta Sermin, e di sua figlia Püryan. La notizia è stata ufficializzata nelle ultime ore dalla casa di produzione della soap in onda in Italia da luglio 2022.

L’attrice di Terra Amara morta con il terremoto

“Siamo profondamente addolorati per la perdita di Emel Atici e di sua figlia, Püryan – ha scritto la casa di produzione di Terra Amara – .La preziosa attrice della nostra serie tv Cukurova. A Emel e alla sua amata figlia, a tutti i nostri cittadini che hanno perso la vita nel terremoto, Dio esprima le nostre condoglianze alle loro famiglie e ai loro cari.

I corpi di Emel e della figlia sono stati ritrovati sotto le macerie della loro casa che si trovava ad Adana, nel sud-est del Paese, una delle aree più colpite e devastate dal terremoto.

Bir Zamanlar Çukurova dizimizin değerli oyuncusu Emel Atıcı ve sevgili kızına, depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz… Posted by Bir Zamanlar Çukurova on Friday, February 10, 2023

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG