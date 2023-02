Il dolore per la morte di Sinisa Mihajlovic è ancora forte nel cuore della moglie Arianna: l’ultimo sfogo della vedova colpisce tutti.

Arianna Mihajlovic preferisce nascondere il dolore per la morte del marito Sinisa mostrandosi forte e sempre ben vestita sui social e nella vita reale, ma ciò che le attraversa l’anima non è visibile a tutti. Così la vedova dell’ex calciatore ha deciso di sfogarsi sui social, forse dopo alcune critiche ingiuste che le sono arrivate. E le parole della Mihajlovic colpiscono tutti e raccontano come, ciò che si mostra agli altri, non è sempre ciò che esiste davvero.

Lo sfogo di Arianna Mihajlovic

“Faccio fatica a tirar fuori le mie emozioni – ha scritto lei a corredo di uno scatto che la ritrae sorridente e – . È il mio stile, il mio vissuto che nessuno di voi conosce”.

“Preferisco sempre farmi vedere sorridente, forte, truccata e ben vestita – ha continuato a scrivere la vedova di Mihajlovic – . In realtà il mio cuore piange specialmente quando sono sola!”.

“Questo è il mio modo di elaborare il lutto! Non so se sia giusto o sbagliato…Ma questa sono io”, ha concluso Arianna, mentre molti fan accorrevano sui social per manifestarle tutto il loro sostegno.

Tra questi, anche Elena Santarelli: “È ingiusto che tu debba dare spiegazioni, ma comprendo anche la necessità. Questa sei te e alla fine chi ti critica o chi critica qualsiasi persona che affronta un dolore come il tuo, come il vostro, farà i conti con la sua anima”.

Riproduzione riservata © 2023 - DG