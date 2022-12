La notizia che nessuno avrebbe voluto sentire: è morto Sinisa Mihajlovic. L’ex tecnico del Bologna si è spento in un ospedale di Roma. Nel luglio 2019 l’annuncio della malattia: “La batterò giocando all’attacco”. Oggi, invece, il terribile annuncio della famiglia.

Due grandi carriere, da giocatore (vinse la Coppa Campioni con la Stella Rossa nel 1990) e allenatore che lo aveva visto, come ultima esperienza, guidare il Bologna. Adesso, Sinisa Mihajlovic starà correndo nei campi di calcio Lassù in alto.

La notizia della sua morte è stata data dalla famiglia: “La moglie Arianna, con i figli Viktorija, Virginia, Miroslav, Dusan e Nikolas, la nipotina Violante, la mamma Vikyorija e il fratello Drazen, nel.dolore comunicano la morte ingiusta e prematura del marito, padre, figlio e fratello esemplare, Sinisa Mihajlovic. Uomo unico professionista straordinario, disponibile e buono con tutti. Coraggiosamente ha lottato contro una orribile malattia. Ringraziamo i medici e le infermiere che lo hanno seguito in questi anni, con amore e rispetto, in particolare la dottoressa Francesca Bonifazi, il dottor Antonio Curti, il Prof. Alessndro Rambaldi, e il Dott. Luca Marchetti. Sinisa resterà sempre con noi. Vivo con tutto l’amore che ci ha regalato”. Questo il comunicato ufficiale arrivato dalla moglie del mister serbo e da tutti i suoi cari.

Il 13 luglio del 2019 era arrivato l’annuncio dell’inizio della lotta contro la leucemia. Il 29 ottobre 2019 il trapianto di midollo osseo al Sant’Orsola di Bologna e successivamente, ad inizio 2022 qualche avvisaglia e campanelli di allarme. Oggi, la triste notizia con la morte a 53 anni.

Di seguito un vecchio post Instagram condiviso della moglie. Noi vogliamo ricordarlo così: bello, sorridente e felice.

