Tra i “problemi” in gravidanza uno è sicuramente quello dell’abbigliamento giusto. Chiedere a Sophie Codegoni che in queste ore…

Raggiante come il sole, la bellissima Sophie Codegoni si è raccontata in una serie di stories su Instagram tra la notte e quest’oggi. Curiose e simpatiche le “problematiche” che la ragazza sta iniziando ad avere in tema abbigliamento. Cosa è successo? Nessuno dei suoi jeans neri le entra più a causa della pancia che cresce…

Sophie Codegoni: la gravidanza e il vestiario

Sophie Codegoni_Alessandro Basciano

Solamente due settimana circa fa, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano avevano annunciato di aspettare il loro primo figlio. Col passare dei giorni sono state sempre di più le stories social e i post nei quali i due parlavano del bimbo in arrivo-

In queste ore, la ragazza ha voluto condividere alcune curiosità con i suoi fan. Da quelle “dolci” alle prime problematiche, specie quelle relative all’abbigliamento.

Nella notte, Sophie aveva raccontato di aver cambiato un po’ l’alimentazione facendo attenzione ad ogni cibo e rinunciando a quelli non cotti. Ma, ad ogni modo, di volersi godere pienamente questo momento senza particolari fisse o limitazioni. “Rispetto a prima non è cambiato tantissimo. Ho tolto alcune cose, come i crudi. Anche i salumi e il sushi o la fiorentina al sangue. Ho aggiunto qualche carboidrato ma la sto vivendo serena. Non importa il kg in più o quello in meno”.

Ma a proposito di cibo, kg in più e pancione… “Salutiamo tutti insieme i miei jeans che mi hanno ufficialmente abbandonata”, ha aggiunto la donna nelle stories al mattino dove si provava dei jeans neri. “La situazione è questa: non si chiude più niente. Ho provato tutti i jeans neri e niente da fare. Mi sa che andrò di leggins da ora in poi”.

Di seguito, invece, il recente post Instagram con l’annuncio del sesso del bimbo che sarà una piccolina:

