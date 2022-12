Sinisa Mihajlovic è morto oggi all’età di 53 anni. Un lutto pesantissimo non solo per il mondo del pallone. Tanti i messaggi di cordoglio.

La morte di Sinisa Mihajlovic è stato un colpo al cuore di tantissimi appassionati di calcio ma in generale per tutti coloro che avevano seguito la grande battaglia dell’allenatore serbo con la leucemia. Ecco perché non c’è da sorprendersi per tutti i messaggi d’affetto che stanno arrivando in questi minuti.

Club, calciatori, colleghi ma anche tantissimi volti noti della politica e dello spettacolo hanno voluto mandare un saluto, un addio, al compianto 53enne.

Mihajlovic, tutto l’affetto per il guerriero

Non poteva mancare tra i primi messaggi arrivati dopo la morte di Sinisa Mihajlovic quello della Lega Serie A che si è detta “profondamente addolorata per la scomparsa” del mister definendolo “icona di calcio e di vita”.

La Lega Serie A è profondamente addolorata per la scomparsa di Siniša Mihajlović, icona di calcio e di vita. La sua classe purissima come calciatore e allenatore, la sua forza e la sua umanità sono un esempio che lascia un solco indelebile nel calcio italiano e mondiale. pic.twitter.com/buHFuCLBQu — Lega Serie A (@SerieA) December 16, 2022

Anche il Bologna, sua ultima squadra, non ha mancato di fare un ultimo saluto. Probabilmente molto provato, il club ha scelto una frase semplice ma forte: “Addio Mister, vivrai per sempre nel nostro cuore”.

Addio Mister, vivrai per sempre nel nostro cuore pic.twitter.com/1ebCMHZoRf — Bologna Fc 1909 (@Bolognafc1909) December 16, 2022

Sei sempre stato un guerriero e so quanto hai lottato. Ti ringrazierò per aver sempre creduto in me e per tutto quello che mi hai detto dal primo giorno che ci siamo conosciuti. Resterai per sempre nel mio cuore, ciao mister💔🙏🏼 pic.twitter.com/Zx3qhNlR8p — Gianluigi Donnarumma (@gigiodonna1) December 16, 2022

Grazie per il tuo immenso coraggio. Ciao Siniša #Mihajlovic pic.twitter.com/9nWyuvDGVa — Davide Nicola (@DavideNicolaOff) December 16, 2022

Ma non solo il mondo del calcio piange la scomparsa del mister serbo. Sono arrivati tantissimi messaggi anche da cantanti e politici come Giorgia Meloni che su Twitter in un post ha voluto definire Mihajlovic come “un leone in campo e nella vita” ma anche “un esempio” che ha dato “coraggio a molti che trovano ad affrontare la malattia”.

Hai lottato come un leone in campo e nella vita. Sei stato esempio e hai dato coraggio a molti che si trovano ad affrontare la malattia. Ti hanno descritto come un sergente di ferro, hai dimostrato di avere un gran cuore. Sei e resterai sempre un vincente.

A Dio Sinisa Mihajlovic pic.twitter.com/khwMrkGEe5 — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) December 16, 2022

Pure Cesare Cremonini ha scritto il suo addio al mister serbo: “Con grande dolore apprendo della morte di Sinisa Mihajlovic. Ho avuto la fortuna di conoscerlo e ammirare la sua straordinaria forza e umanità. Le mie più sincere condoglianze e vicinanza alla sua famiglia”.

Con grande dolore apprendo della morte di Siniša Mihajlović. Ho avuto la fortuna di conoscerlo e ammirare la sua straordinaria forza e umanità. Le mie più sincere condoglianze e vicinanza alla sua famiglia. #SinisaMihajlovic pic.twitter.com/6ZCW8LJfre — Cesare Cremonini (@CremoniniCesare) December 16, 2022

Tra i cantanti anche Enrico Ruggeri ha fatto sentire la sua voce per salutare l’allenatore: “Spesso la parola ‘guerriero’ viene usata a sproposito. Lui lo era veramente: grande giocatore, grande allenatore, grande uomo. La sua fierezza e i suoi principi resteranno per sempre”.

Spesso la parola “guerriero” viene usata a sproposito.

Lui lo era veramente: grande giocatore, grande allenatore, grande uomo.

La sua fierezza e i suoi principi resteranno per sempre.#Mihajlovic pic.twitter.com/dhfEjaND7Y — Enrico Ruggeri (@enricoruggeri) December 16, 2022

