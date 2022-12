La reazione alla nuova vita del suo ex da parte di Anna Pettinelli. Poi un passaggio anche su Amici Di Maria De Filippi.

Il 2022 di Anna Pettinelli è stato ricco, anche di cambiamenti. La speaker radiofonica, intervistata da Gente, ha parlato di lavoro ma anche dell’addio con Stefano Macchi, commentando pure la nuova relazione, con tanto di gravidanza, del suo ex, a cui è stata legata per 8 anni.

Anna Pettinali, la vita privata e il futuro

Anna Pettinelli

“Ad aprile ero stata io a chiudere la storia, ma ci siamo detti addio serenamente”, ha esordito Anna Pettinelli a proposito della fine della sua relazione con Macchi. “Gli ho anche regalato alcune cose per la sua nuova casa. Poco dopo, però, ho dovuto apprendere dai social che si era messo con D’Ospina e che ora aspettano un figlio”.

La sua reazione? “Sono contenta per lui e penso che sia felice, altrimenti sarebbe un pazzo. Per quanto riguarda me sono serena, con lui era finita da tempo. Credo che però dovrebbe esistere un galateo per chi si separa: è indelicato sbandierare su Instagram un nuovo amore quando un altro è appena finito”.

Un passaggio anche sull’addio ad Amici: “Arisa è tornata e Maria De Filippi ha ritenuto opportuno fare questo cambio. Ma sono in ottimi rapporti con Maria, non è detto che in futuro non torni nel talent”.

Insomma, il 2023 della donna sarà come sempre all’insegna del lavoro e, magari, di un nuovo amore.

Di seguito un vecchio post Instagram proprio della D’Ospina con Stefano Macchi:

Riproduzione riservata © 2022 - DG