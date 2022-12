Monta la polemica per il pandoro di Chiara Ferragni e l’iniziativa benefica. Selvaggia Lucarelli vuole vederci chiaro e i suoi social…

Da qualche settimana ormai, Chiara Ferragni sta sponsorizzando il pandoro Balocco in edizione limitata a suo nome. Una iniziativa che sarebbe a scopo benefico (in aiuto all’ospedale Regina Margherita) ma che Selvaggia Lucarelli sembra, piano piano, smontare. Sui social, infatti, è fitta la serie di messaggi con tanto di “prove” a sostegno della tesi della giornalista ovvero che si tratti più di un’operazione di marketing piuttosto che di un qualcosa lego alla beneficenza.

Selvaggia Lucarelli contro Chiara Ferragni per vicenda pandoro

Selvaggia Lucarelli

Le ultime tappe della vicenda pandoro hanno visto Selvaggia Lucarelli chiedere spiegazioni ai diretti interessati, Chiara Ferragni e Balocco: “Se per un mese sponsorizzi una campagna benefica (parlo sia con Ferragni che con Balocco) e ti fai bello sui giornali e sui social, poi quando ti vengono chieste spiegazioni dalla stampa e da chi ha comprato i pandori sulle modalità della beneficenza, le spiegazioni le devi. Qui invece l’ospedale è la foglia di fico dietro alla quale si nascondono le due aziende milionarie, rendiamoci conto”.

Proprio l’ospedale citato è l’unico interlocutore con cui, ad ora, la giornalista è riuscito a parlare. Nello specifico la Lucarelli ha pubblicato una parte di una conversazione avuta con la dottoressa Fagioli, responsabile del progetto di ricerca che, onestamente, non è sembrata molto decisa sulle risposte.

Proprio per questo la penna graffiante ha aggiunto: “A me due giorni fa ha detto che non era stata fatta alcuna donazione. E anzi, aveva capito anche lei che c’era una percentuale sulle vendite del Pandoro”.

Insomma, una situazione che sicuramente andrà chiarita. Staremo a vedere se la Ferragni dirà qualcosa a proposito.

Di seguito un recente post Instagram con l’inizio o se vogliamo il proseguimento della vicenda pandoro:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG