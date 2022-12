Uscita da Uomini e Donne, Ida Platano resta nei pensieri dei fan che in queste ore si sono preoccupati per un livido sul suo volto.

Cosa è successo a Ida Platano? Questa la domanda che tanti fan della donna e di Uomini e Donne si sono posti in queste ore dopo averla vista con un occhio nero. Ebbene sì, perché l’ex dama del trono over del programma di Maria De Filippi si è mostrata con un livido piuttosto evidente proprio sul volto.

Ida Platano: occhio nero e fan preoccupati

Maria De Filippi

A chiarire il mistero dell’occhio nero è stata la stessa Ida Platano sui social. La donna, infatti, anche sorpresa dal numero elevato di messaggi ricevuti in privato che le chiedevano spiegazioni in modo preoccupato, ha voluto dire tutto spiegando di stare bene.

“Eccomi qua belli miei, io intanto voglio dirvi grazie perché vi siete preoccupati veramente”, ha detto la donna dal suo salone di bellezza. “Non è nulla sotto l’occhio, sono andata contro uno spigolo, quindi tranquilli, non mi ha preso a pugni nessuno”.

Così la dama ha voluto mettere in chiaro le cose anche per allontanare ogni strano pensiero di qualcuno che aveva ipotizzato che fosse stata vittima di violenza.

La Platano, come detto uscita da Uomini e Donne, sta vivendo al massimo la relazione con Alessandro Vicinanza e, al momento, le cose sembrano andare a gonfie vele. La coppia è stata anche di recente invitata in studio per raccontare un po’ come stanno andando le cose ed è sembrata molto unita e felice.

Insomma, spigoli e lividi permettendo, tutto va alla perfezione!

Di seguito anche un post Instagram che si è occupato della vicenda:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG