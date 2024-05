Una performance che ha provocato dubbi e critiche ad Al Bano, quella prima della finale di Coppa Italia. Sua figlia Romina lo difende.

Ha cantanto l’Inno di Mameli prima della finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus ma per Al Bano non sono arrivati i complimenti sperati. L’esibizione dell’artista di Cellino San Marco, infatti, è stata aspramente criticata e ha portato sua figlia, Romina Carrisi, a prendere le sue difese con un messaggio social molto netto.

Al Bano, le critiche dopo l’Inno di Mameli

Romina Carrisi

A dare inizio alla serata di calcio e spettacolo della finale di Coppa Italia è stato, come detto, Al Bano che è stato incaricato di cantare l’Inno di Mameli prima del fischio d’inizio del match tra Atalanta e Juventus. L’artista non si è sottratto e ha colto l’occasione. Peccato che la sua performance non sia stata gradita.

Causa, forse, anche l’emozione o l’eccessiva confidenza, il mitico cantante ha portato a termine una esibizione che non ha convinto provocando una valanga di reazioni negative. Moltissimi utenti dei social lo hanno criticato e giudicato molto male. Una situazione che ha generato la reazione di sua figlia, Romina Carrisi.

Romina Carrisi difende il padre

La figlia di Al Bano, infatti, sui social ha deciso di prendere le parti di suo padre e sostenerlo pubblicamente. La ragazza, da poco diventata madre, ha detto: “Voglio sentire voi cantare davanti a 70mila persone a cappella cosa combinate…”. Non contenta, la donna ha anche aggiunto una frase dove ha esaltato proprio la prestazione dell’artista entrando nel dettaglio delle doti messe in mostra: “Delle svisature e interpretazione però tutti muti… È stato bravissimo. Punto”. Insomma, per Romina Junior una difesa estrema. Alla fine, papà è sempre papà…

Di seguito anche un post su X di un utente con parte dell’esibizione contestata all’artista: