Un’amicizia speciale confermata anche negli studi di Uomini e Donne. Tina Cipollari e Giucas Casella hanno dato vita ad una gag unica.

Cosa è successo in passato tra Tina Cipollari e Giucas Casella? Il noto mago aveva raccontato di una fuga “d’amore” alle Maldive e aveva dato adito a voci su una presunta storia vissuta con la nota opinionista di Uomini e Donne. Ora, in studio, durante la trasmissione di Maria De Filippi, ecco il confronto con tanto di gag e… ipnosi subita dalla donna.

Tina Cipollari ipnotizzata da Giucas Casella

Giucas Casella

Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne andata in onda su Canale 5, Giucas Casella è stato presente in studio per chiarire la vicenda con Tina Cipollari. I due, ora molto amici, non si sono sbilanciati riguardo al passato, giocando e scherzando senza dare dettagli di quanto sarebbe accaduto alle Maldive.

Non è mancato anche un ballo tra i due e anche una delle classiche ipnosi del mago. Casella, infatti, è riuscito a ipnotizzare l’opinionista di Uomini e Donne che, ad un certo punto, è crollata in studio prima di essere risvegliata tra lo stupore generale. Una gag unica che ha generato grande stupore e ironia tra i presenti, Maria De Filippi compresa.

Le reazioni

Diversi i commenti sui social su quanto accaduto. Moltissimi utenti e telespettatori del programma, infatti, si sono divertiti a condividere post con le immagini di quanto successo: “Incredibile, l’ha ipnotizzata davvero”, ha scritto uno. “Per me c’è stato davvero qualcosa”, ha aggiunto un altro seguace. “Per me andranno avanti ancora per diversi mesi questi due”, “Ma alla fine stavano insieme? Cosa è successo alle Maldive?”, ha chiesto, invece, un altro. I due non hanno chiarito cosa sia accaduto in passato tra loro e cosa sia avvenuto nel famoso viaggio alle Maldive. Staremo a vedere se più avanti verranno svelati nuovi retroscena.