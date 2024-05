Una giornata di lavoro a Dubai dove non si è fatta mancare il lusso. Chiara Ferragni ha soggiornato in un hotel a forma di vela dal costo super elevato.

Una toccata e fuga a Dubai per Chiara Ferragni che è stata impegnata in una 24 ore di lavoro. Per l’imprenditrice digitale, però, non sono mancati i momenti in mezzo al lusso. La donna, infatti, ha soggiornato in una struttura davvero super, un hotel a forma di vela che si chiama Burj Al Arab Jumeirah. Il costo? Ovviamente esagerato e non alla portata di tutti.

Chiara Ferragni, il viaggio a Dubai

Chiara Ferragni

La Ferragni è già tornata a Milano dopo la 24 ore a Dubai ma non ha fatto mancare alcuni scatti della giornata passata nella fantastica location. La donna ha partecipato ad un evento organizzato da Camera della Moda per premiare i giovani designer emergenti e ha alloggiato, per l’occasione, nello splendido Burj Al Arab, l’hotel a cinque stelle situato nel grattacielo a forma di vela. Tale struttura è rinomata per essere super lusso e vanta diverse possibilità di scelta per ogni tipo di soggiorno. Tutte le opzioni, ovviamente, hanno un prezzo decisamente elevato.

Il costo strepitoso della notte in Hotel

L’hotel in cui ha soggiornato la Ferragni, diverso da quello dove era stata a Pasqua, è a cinque stelle ed è, come detto, il Burj Al Arab Jumeirah che prevede diversi tipi di soggiorno. Da quanto appreso da Fanpage, la suite di base della struttura, chiamata la Deluxe Marina Suite, ha un costo di circa 1000 euro a notte. Il prezzo inizia a salire decisamente se si va a guardare, invece, la suite più eslusiva.

Infatti, se si parla della Diplomatic Three Bedroom Suite, ovvero una stanza con tre camere da letto da 670 metri quadri dotati anche di sala da pranzo e sala lounge, si arriva al costo esagerato di oltre 5000 euro a notte. Non sappiamo quale abbia scelto la Ferragni ma sicuramente non ha badato a spese per la sua 24 ore a Dubai…

Di seguito anche alcune delle immagini condivise in un post dall’imprenditrice digitale: