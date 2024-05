Prossimi alla finalissima di Amici, arrivano notizie in chiave “amore”. Protagonisti Holden e Sarah tra cui potrebbe esserci del tenero.

Manca pochissimo alla finale di Amici e i ragazzi si stanno preparando al grande appuntamento. Oltre alle esibizioni e alle grandi emozioni, gli allievi sono soggetti a tanti rumors anche a livello personale. Gli ultimi al centro delle indiscrezioni sono stati Holden e Sarah tra cui, secondo alcuni, ci sarebbe del tenero. Molto più di un’amicizia…

Amici, la segnalazione su Holden e Sarah

Maria De Filippi

Cosa sta succedendo nella casetta di Amici ad un passo dalla finale? Pare che due allievi si siano molto avvicinati. Come detto, si tratterebbe di Holden e Sarah tra cui ci sarebbe del tenero. Novella 2000 ha riportato una segnalazione arrivata all’esperta di gossip Deianira Marzano relativo, appunto, ai due ragazzi della scuola.

“Posso solo dirti che da amici in comune so per certo che tra Holden e Sarah ci sta più di un’amicizia“, le parole nella segnalazione. “Lo ha confidato a una cara amica che è la cugina del mio fidanzato. Si stanno conoscendo e lui è molto preso da lei per la personalità forte e allo stesso tempo la grande dolcezza”. Sarà davvero così? Il tempo dirà tutto…

La sorpresa a Holden

Nel corso degli ultimi daytime, invece, i ragazzi sono stati protagonisti di svariate sorprese. Molto bella quella proprio ad Holden. Il giovane ha ricevuto la visita di suo fratello, Jader, figlio di Paolo Carta, marito di Laura Pausini. I due si sono messi a parlare a centro studio e hanno visto alcune foto che riguardano la loro infanzia che sono state mostrate sul maxi schermo davanti a loro. Un momento molto speciale che ha commosso i telespettatori e anche i diretti interessati che si sono abbracciati più volte anche per evitare di sciogliersi in lacrime.