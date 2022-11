Quasi un anno fa, Sophie Codegoni incontrava Alessandro Basciano nella casa del Grande Fratello Vip. Tra i due si trattò di un colpo di fulmine e, sin da subito, iniziarono a vivere una storia sotto le luci dei riflettori di Canale 5. A dispetto di quanto creduto dai più scettici, la relazione tra loro è andata avanti a gonfie vele, tanto che lui le ha chiesto di diventare la sua fidanzata sul tappeto rosso del Festival del cinema di Venezia.

La coppia, nelle ultime ore, ha deciso di stupire ulteriormente i propri fan annunciando di essere in attesa del primo figlio.

“E voi credete nel destino? 17-12-21 la prima volta che il mio sguardo si incrociò con il tuo … da lì capì che con te avrei potuto condividere la mia vita – ha scritto Sophie su Instagram a corredo del video che mostra una delle prime ecografie – .Mille avversità…mille ostacoli…Sembrava che tutto fosse contro di noi…”.

“Ma noi, nonostante ciò, credevamo nell’amore … quell’amore che ci ha portato a pensare nello stesso modo, a condividere tutto e a viaggiare sempre uniti nella stessa direzione… quell’amore che oggi ci ha portato la felicità più grande che potessimo provare – si legge ancora sui social, mentre scorrono le immagini in cui Alessandro Basciano assiste emozionato all’ecografia della compagna – .E adesso che dire… la tua mamma e il tuo papà ti stanno aspettando, sei la gioia e l’emozione più grande che ci potesse capitare[…]”.

