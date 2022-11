Wanda Nara e Mauro Icardi sono tornati insieme e potrebbero aspettare un altro figlio. L’indiscrezione e quel segnale…

Una storia d’amore degna delle migliori telenovele. Parliamo della relazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi che, nelle ultime ore, sono tornati al top delle cronache rosa per la quasi separazione e l’inattesa reunion sancita pure da diversi scatti insieme alle Maldive. Ma proprio tra quelle foto condivise con i fan arriverebbe un possibile indizio su una presunta nuova gravidanza della donna…

Wanda Nara di nuovo incinta?

Wanda Nara e Mauro Icardi

Si tratta solo di indiscrezioni e di rumors, ma in Argentina, come riporta anche TGcom24, diversi media riportano la possibilità che dietro la reunion tra Wanda Nara e Mauro Icardi possa esserci anche l’arrivo di un nuovo bebé. La coppia ha già due figlie e in generale la showgirl vanta altri tre maschietti avuti dalla precedente relazione con Maxi Lopez.

Secondo qualcuno, alcuni degli ultimi post social del calciatore, ora in prestito al Galatasaray, avrebbero dato dei segnali in chiave nuova gravidanza. In particolare uno scatto al quale la donna non ha dato troppa importanza ma l’atleta sì. Si tratta di una serie di foto nelle quali proprio Icardi abbraccia in modo protettivo la sua compagna con le braccia che la stringono dolcemente sul ventre.

Sebbene sembri solo una posa, magari per coprire qualche imperfezione, alcuni hanno visto in questo gesto la possibilità di un futuro lieto annuncio.

Staremo a vedere se i due parleranno di questa situazione oppure no.

Di seguito quello che era stato il post Instagram condiviso dall’ex attaccante dell’Inter:

