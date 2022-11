L’annuncio di Angelo Pintus per la nascita del piccolo Rafaél con tanto di dedica intensa alla moglie e alle difficoltà della gravidanza.

Fiocco azzurro a casa di Angelo Pintus e Michela Sturaro. In queste ore è nato il piccolo Rafaél. Ad annunciarlo è stato lo stesso comico con un messaggio sui social che vede anche una lunga dedica a sua moglie dopo quella che sembra essere stata una gravidanza con qualche difficoltà.

Angelo Pintus è diventato padre

Angelo Pintus

Attraverso un lungo post Instagram, come anticipato, Angelo Pintus ha comunicato l’arrivo in famiglia del piccolo Rafaél. Nato quindi il suo primo bimbo e il comico lo ha voluto subito festeggiare con un disegno e alcune parole molto emozionanti dedicate, soprattutto, a sua moglie Michela.

“Rafaél è arrivato, in una fresca mattinata di Novembre. Che felicità”, ha esordito l’uomo nel suo messaggio. Poi, rivolgendosi direttamente alla compagna di una vita, ha aggiunto alcune parole di ringraziamento e non solo.

“Micky, amore mio. Te lo ricordi questo disegno? Lo hai fatto tu anni fa. Sognavamo di essere io e te e con noi quel piccolo rompiballe di nostro figlio. Ed eccoci qui. Grazie per questo regalo meraviglioso che è Rafaél, grazie per tutti i sacrifici che hai fatto, tutte quelle punture, tutti quei giorni in casa, nel letto. Per le nottate con la nausea passate in bianco, senza mai farmi pesare niente. Mai”. E ancora: “Il percorso è stato così lungo e difficile e io non posso fare altro che dirti grazie. E poi diciamoci la verità , solo una donna può sacrificarsi in questo modo, con questa tenacia. Poi per carità, io ho fatto anche una visita dall’andrologo, ma insomma. Ora stai riposando e io sono con Rafaél in braccio. Per fortuna è uguale a te, bello come te e indovina? Ronfa, proprio come te.Beh, ora che siamo tutti , possiamo finalmente salpare. Ti amo”.

Di seguito il post Instagram del comico dedicato alla nascita del piccolo Rafaél e a sua moglie:

Riproduzione riservata © 2022 - DG