Pamela Prati ha da poco festeggiato il compleanno e sui social sono arrivati diversi post che riguardano i regali ricevuti…

Dopo essere uscita dal GF Vip, Pamela Prati è comunque rimasta sulla bocca di tutti per quella che è diventata a tutti gli effetti la sua nuova storia d’amore con Marco Bellavia. I due, infatti, sembrano essersi trovati e già in diverse interviste hanno fatto capire di essere una coppia. Proprio in occasione del compleanno della soubrette è arrivato anche un regalo molto speciale dell’uomo a cui hanno fatto seguito altri doni ben mostrati via social dalla donna.

I regali di compleanno di Pamela Prati

Pamela Prati

Lo scorso 26 novembre, come anticipato, è stato il giorno del compleanno di Pamela Prati. La donna ha festeggiato in grande stile col suo nuovo compagno, Marco Bellavia e non solo. Sui social è stato possibile vedere i diversi regali ricevuti.

Partendo da quello del nuovo fidanzato, la soubrette ha mostrato uno scatto romantico presumibilmente a cena con Bellavia. Un’occasione durante la quale l’ex volto di Bim Bum Bam le ha regalato una preziosa spilla a forma di farfalla accompagnata da un mazzo di fiori e un bigliettino con la frase “Voliamo insieme”. Un pensiero molto dolce che ha suscitato molti like da parte dei seguaci della donna.

Come se non bastasse, poi, la Prati ha ricevuto altri auguri e regali unici. Uno di questi è arrivato dalla squadra del Grande Fratello Vip ed in particolare dal suo conduttore, Alfonso Signorini. Proprio l’uomo ha pensato di farle una sorpresa facendole preparare una torta con la scritta “Tanti auguri diva”.

Un gesto che la ex concorrente del reality ha molto apprezzato come si intuisce dal post sui social poi pubblicato.

Di seguito il post Instagram della soubrette con quello che era stato il regalo ricevuto da Marco Bellavia:

E di seguito, invece, il post Instagram con Signorini:

