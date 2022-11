Incidente al GF Vip con gli autori che dimenticano un microfono aperto e parlando di Edoardo Donnamaria lo “prendono in giro”.

Non mancano le polemiche al GF Vip ma questa volta ad essere protagonisti non sono solo i concorrenti. Infatti, alcuni autori del programma sono stati piuttosto sbadati dando vita ad una gaffe che coinvolge anche Edoardo Donnamaria. Con i microfoni aperti, probabilmente montando alcuni video sulla vita del giovane ragazzo, alcuni membri dello staff si sono lasciati andare ad un dialogo puntalmente ascoltato da tutti. Diretto interessato compreso…

Edoardo Donnamaria: la gaffe degli autori del GF Vip

Come è possibile vedere in diversi video diffusi sui social da molti utenti, si tratta di una gaffe in piena regola. Mentre la regia inquadrava la camera da letto con Micol Incorvaia, Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi e Daniele Dal Moro, ecco che si sono sentite le voci fuori campo che parlavano proprio del volto di Forum lasciandosi andare a dei commenti che suonavano quasi come una “presa in giro”.

La conversazione è avvenuta tra due persone che commentavano il montaggio di un video sulla vita di Edoardo. “Oggi è proprio la giornata più light del mondo. Eh sì la sua linea della vita, non si parla d’altro al GF, ma con tanti… E dimmi un po’ i ca**i suoi. M’hanno detto che ha insultato il padre, la madre. Hanno detto che in tre l’hanno montato”. Queste alcune delle parole tra gli autori riprese da Leggo.it.

Inevitabile la reazione di Donnamaria che, sentendo tutto, ha sbottato: “Oh, ma siete proprio delle me**e”.

Di seguito un post su Twitter di un utente dove si comprende cosa sia accaduto all’interno della Casa del GF:

Edoardo già non parla mai delle cose sue, per una volta che gli viene chiesto si deve sentire pure preso per il culo alle spalle. Vabbè siete delle merde autori, lo sapete già #gfvip pic.twitter.com/RFOTvvHNSb — Barbara (@Burbi_) November 28, 2022

